AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2021/359 Esas

DAVALILAR :



1-YAKUP KARAKUŞ

2-ŞAZİMENT SARIKAYA

3- YUSUF ULUSOY

4- BÜLENT ULUSOY

5- YÜKSEL ULUSOY



HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;



1-Davanın KABULÜ İLE ;



A)-Aksaray ili Merkez İlçesi Kurtuluş Mahallesi 161 ada 320parseldetapuya kayıtlı olan 124,80 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın 112,38metrekarelik kısmının taşınmazdan ifrazı ile bu kısma ilişkin davalılar adına kayıtlı bulunan tapu kaydının iptali ile davacı DSİ Genel Müdürlüğü adına tesis ve tapuya tescil edilmesine,



1-Kamulaştırma bedelinin 42.705,00-TL olduğunun tespitine,

2-Aksaray 4 Asliye Hukuk Mah 2018/30 E. sayılı dosyası kapsamında Bankaya yatırılan toplam 40.000 TL'nin mahsubu ile bakiye 2705 TL'nin varsa nemaları ile birlikte derhal ödenmesine, bu hususta bankaya müzekkere yazılmasına, (42.705,00 TL kamulaştırma bedelinin istinaf kaldırma ilamı öncesinde ödeme yapıldı ise tahsilde tekerrüre konu edilmemesine bu hususun müzekkerede belirtilmesine) , fark bedele dava tarihinden 4 ay sonrasından başlamak üzere 19/04/2019 tarihinden karar tarihi olan 02/10/2025 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine, bu hususta bankaya müzekkere yazılmasına,

3-Tespit edilen toplam 42.705,00 -TL kamulaştırma bedelinden ;

Mahkemenin ilk kararı ile derhal ödenmesine karar verilen 42.705,00 TL'ye dava tarihinden itibaren ilk karar tarihi olan 30/01/2020 tarihine kadar geçen süre için (istinaf kaldırma ilamı öncesinde yasal faiz işletilen dönem dikkate alınıp bu miktar mahsup edilerek tahsilde tekerrür olmamasına dikkat edilmesi bu hususun müzekkerede belirtilmesine); hususu davalılara ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02523433

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