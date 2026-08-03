TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TURGUTLU 2.(SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/16 TEREKE SATIŞ



TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA VE BASİT TASFİYEYE DAİR İLAN

MAHKEMESİ: Turgutlu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/05/2026 tarih ve 2025/690 E. 2026/491 K. sayılı ilamı ile Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve Turgutlu 2. Sulh Huk.Mah.2026/16 Tereke sayılı dosyası ile tasfiye işlemlerine başlanılmıştır. MİRAS BIRAKAN: Savaş ŞENOĞUL–16859596762 TC. nolu.Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır. Terekenin tasfiyesi Basit Tasfiye Usulü ile yapılacağından, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri İİK. 166. Ve 218. maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur. 28/07/2026

Basın No: ILN02520864

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