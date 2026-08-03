SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2022/721 Esas
08.06.2026
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;
Davacı vekili Av. Mehmet Ulaş ŞEKERCİ tarafından 21/10/2022 tarihinde Siirt İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi 293 ada 61 parsel sayılı taşınmazın aynen taksiminin mümkün olmadığı takdirde satış suretiyle ortaklığın giderilmesi davası açmış olmakla;
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalı Hilal ALTAN'ın yapılan araştırmalara rağmen adresine ulaşılamamış olduğundan davalının adresinin meçhul sayılmasına karar verilerek davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde savunma yapabileceği aksi halde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur.
DAVALI
TC KİMLİK NO : 20969091444
ADI SOYADI : Hilal ALTAN
BABA ADI : Ali
ANA ADI : Behiye
DOĞUM TARİHİ : 30/06/1942
DOĞUM YERİ : KİREÇ
Basın No: ILN02523439
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