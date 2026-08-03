KÜTAHYA 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KÜTAHYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2020/138 Esas

KARAR NO: 2025/321

Davacı Kamile UYGUR tarafından davalılar aleyhine açılan Babalık Davası davasının yapılan yargılamasında;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile; Kütahya ili Kütahya Merkez İlçesi Yenice Mah/Köy Cilt No:160 Hane No:21 BSN:19'da nüfusa kayıtlı Mifti ve Şerbet'ten olma 15/04/1971 doğumlu davacı KAMİLE UYGUR'un babasının davalıların murisi 16/11/1967 ölüm tarihli müteveffa AHMET İPEK olduğunun TESPİTİNE, müteveffa baba ile davacı arasında bu şekilde soybağının kurularak nüfus kayıtlarının buna göre düzeltilmesine karar verilmiş olup mirasçı Habibe ÇEKEN' e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02522671

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