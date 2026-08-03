KÖYCEĞİZ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KÖYCEĞİZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi Davası sonrası aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Toparlar mahallesi 224 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın tapu kayıtlarında cinsi Ham yer ve Tarla olup, yüzölçümü 2308.11 m² dir.Taşınmaz Ham Yer Ve Tarlavasfı ile kayıtlı arazi olup halihazırda da tarla tarımında kullanılmaktadır

Adresi : Toparlar Mahallesi Köyiçi Mevkii Köyceğiz / MUĞLA

Yüzölçümü : 2.308,11 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı Köyceğiz Belediye Başkanlığının bila tarih ve 21298 sayılı yazılarından Toparlar mahallesi 224 ada 11 parsel numaralı taşınmazın Köyceğiz- Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Bağ Bahçe Alanında kaldığı, aynı zamanda Köyceğiz Belediye Meclisinin 05.10.1978 gün ve 9 sayılı kararına göre 11.10.1978 tarihinde Muğla Valiliği İl İmar Müdürlüğünce onaylanan yerleşik alan sınırları dışında kaldığı, taşınmazın 203 m2. yola terki olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 8.078.385,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 14:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 14:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 14:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 14:53

30/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02522981

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