ERBAA (SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ERBAA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Aşağıçandır Köyü 101 ada 12 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 15.929 m2'dir. Taşınmazın hali hazırda çoklu parça halinde kısmen buğday ekili, kısmen sürülü ve boş olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz üzerinde zemin değerini etkileyecek tarımsal yapı ve meyveli ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz %1-2 oranında meyilli killi-tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan sulu tarım arazisidir. Taşınmazın çevresi tarım arazileri ile çevrili ve ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz Aşağıçandır köy yerleşim merkezine (Cami) kuş uçuşu 3,20 km, ilçe merkezine (Kaymakamlık) kuş uçuşu 8,80 km. mesafededir.

Kıymeti : 6.146.045,36 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

- 3402 sayılı kanunun 22. Maddesinin ikinci fıkrasının (A) bendi uygulamasına tabidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:12

28/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02521183

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