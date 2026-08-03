DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

2026/512 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/512 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, Şıralok Mahalle/Köy, 696 Parsel, a-3 blok zemin kat 1 no'lu Nolu Bağımsız Bölüm, Parsel, Düzce Valiliğine 4,80 km, D-100 Karayoluna 800 m, Cumhuriyet Anadolu Lisesine 650 m, Düzce Adliyesine 1,00 km mesafededir. Parsel üzerinde içinde 8 adet villa olan Lilyum Konutları sitesi bulunmaktadır. A-3 Blok ikiz villa şeklinde 3 katlı tripleks yapı olup, 1 ve 2 nolu bağımsız bölümlerden oluşmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri ve Fiili Durumu : Ana Taşınmazdaki tripleks 4+1 dairedir. Mimari projesine göre bodrum katta sığınak, hobi odası, kömürlük, zemin katta antre, hol, salon, mutfak, teras, tuvalet, 1.katta hol, 4 oda, ebeveyn banyosu, banyo, ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Net kullanım alanı 243,10 m2 brüt alanı ise yaklaşık 291,00 m2 dir.

Kat irtifaklı mimari projenin vaziyet planındaki bağımsız bölüm konumu ile mimari projedeki bağımsız bölüm konumu uyuşmamaktadır. Yerinde daire kapısında Belediyenin adres bilgisi vaziyet planı ile uyuşmaktadır. Vaziyet planındaki ve yerindeki adres bilgi konumuna göre, 1 nolu bağımsız bölüm kuzey cephedeki dairedir.

Adresi : Şıralık Mahallesi 5536 Sokak No:1-3/1 Merkez / DÜZCE

Yüzölçümü : 7.702,07 m2

Arsa Payı : 289/4818

İmar Durumu :Var, ayrık nizam 2 kat konut alanı imarlıdır. Taks 0,30 Kaks 0,65 dir.

Kıymeti : 11.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 11:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 11:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 11:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 11:47

26/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02523104

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