T.C. İNEGÖL İCRA DAİRESİ

T.C. İNEGÖL İCRA DAİRESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2021/1

Müflis Serkan Orman Ürn. Yetkilisi Ramiz ve Musambriye oğlu, 18/12/1974 doğumlu SERKAN GİRGİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, 16 KDJ 49 plakalı aracın teslimi aksi halde İ.İ.K 310 - 311 Mad. Uyarınca işlem yapılacağına ilişkin muhtıra tebliğ edilememiştir. T.K. 29. Mad. gereğince muhtıra özetinin YURT GENELİNDE yayın yapan bir gazetede ilanen tebliğine, muhtıranın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 29.07.2026

Basın No: ILN02523109

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