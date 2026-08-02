T.C.

ANKARA

1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2022/153

KARAR NO: 2026/204

Mahkememizin 18/05/2026 tarihli ilamı ile sanık Mustafa Çavuşoğlu hakkında "5846 sayılı Kanuna muhalefet" suçundan açılan kamu davasının vaki şikayetten vazgeçme nedeniyle CMK'nın 223/8 maddesi gereğince düşürülmesine karar verildiği,

Mahkememiz kararının; Ahmet ve Hatice oğlu 07/09/1977 doğumlu, (TC:117*****784) sanık Mustafa Çavuşoğlu'na tüm uğraşlara rağmen tebliğ edilemediği,

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hazırlanan bu hüküm özetinin gazetede ve elektronik ortamda yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememiz yargı çevresi dışında bulunulduğu takdirde o yer Nöbetçi Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi (yoksa Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi) ya da bulunulan ceza infaz kurumu kanalıyla gönderilecek dilekçe veya tutanağa geçirilecek beyan ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur. 28/07/2026

Basın No: ILN02522699

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