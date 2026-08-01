T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu

Sayı : 2025/114123 CBS Soruşturma Dosyası

22/07/2026

İ L A N M E T N İ



Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve rüşvet almak suçlarından şüpheli ERDEM BAŞER BALKIR (T.C. No: 35572084004 - İkamet Adresi : Ankara Cad. No: 229/12 Bornova/ İZMİR adresinde oturur.) hakkında 08/06/2026 tarihinde İzmir 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 2026/9817 D.İş sayılı kararı ile yakalama emri düzenlendiği, ancak yakalama emrinin infaz edilemediği, şüpheli ERDEM BAŞER BALKIR yönünden Türk Ceza Kanunun 252/5 maddesi uyarınca rüşvete aracılık ettiğine ilişkin delillerin bulunduğu, şüpheli ERDEM BAŞER BALKIR

hakkında CMK'nın 247. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca ilanen çağrı yapılmasına karar verilmiş olmakla,



Şüpheli ERDEM BAŞER BALKIR' ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda mesai saatleri içerisinde hazır bulunması, CMK'nın 247. maddesi gereğince çağrının bir gazete ile ve şüphelinin yukarıda son ikamet adresi olarak belirtilen konutunun kapısına asılmak suretiyle ilanı, yapılacak ilanlarda on beş gün içinde gelmediği veya yakalanmadığı takdirde hakkında CMK'nın 248. maddesinde gösterilen tedbirlere hükmedilebileceği (CMK 247/2-a maddesi gereğince, ilanen tebliğden itibaren 15 gün içinde gelmediği takdirde, kaçak olduğuna karar verileceğinin, aynı Kanunun 248. maddesi uyarınca, Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulabileceğinin ve yokluğunda tutuklama kararı verilebileceğinin ihtar edilmesine) hususlarının, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Tirajı Türkiye Geneli 100.000 üstü olan bir gazetede, Türkiye genelinde yayın yapan bir İnternet Haber Sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE, ilan giderlerinin adı geçen şüpheliden tahsil edileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02522023

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