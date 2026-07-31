TEKMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TEKMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO :2026/94 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

''Erzurum ili Tekman ilçesinde Koçyayla Grubu Enerji Nakil Hattı tesis " işi kapsamında enerji nakil hattı yapılması amacıyla davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü aşağıda, ili, ilçesi, mahallesi ve parsel numaraları, vasfı, kayıt malikleri ve kamulaştırılacak alanı yazılı olan taşınmazlarla ilgili, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı kanunla değişik 10. Maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, dava konusu taşınmaza ilişkin aşağıda mahkememiz dosya numarası yazılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen otuz günlük süre içerisinde, ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın tescil işleminin yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin davalılar adına T.C. Ziraat Bankası Tekman Şubesine yatırılacağı, kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin, aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracaat ederek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi gereğince ilan olunur.20/04/2026





KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ VE AÇILAN DAVA LİSTESİ

Dosya Esas No: 2026/94

Dava konusu taşınmaz ve kamulaştırılan alan (m2):

Erzurum ili, Tekman İlçesi,Çayırdağı Mahallesi 116 ada 12 parsel sayılı, tarla niteliğindeki taşınmazın,

Mülkiyet kamulaştırması yapılacak alan: 0,00 m²

İrtifak hakkı tesis edilecek alan: 5,83 m²

Taşınmaz malikleri: Celal AKYOL

Basın No: ILN02520950

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