SARIKAMIŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SARIKAMIŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO: 2026/43 Esas

Davacı Maliye Hazinesi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Dosya Erzurum BAM 4. Hukuk Dairesinin 2026/25 Esas 2026/384 Karar sayılı ilamıyla bozma kararı verilmiş ve yukarıdaki sırasına kaydı yapılmış olup duruşma günü 07/08/2026 günü saat:11:20 olarak belirlenmiştir.Davalı Celil ve Mesme kızı 1942 doğumlu Gültac POLAT'a teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02521082

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