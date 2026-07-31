T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/21210 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21210 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, Cuma Ayazması Mevkii, 390 Ada, 1 Parsel, A9 Blok 34 Nolu Bağımsız Bölüm



1. TAPU KAYDI:

Küçükçekmece İcra Müdürlüğü'nün 18.11.2025 tarihli tapu kaydına göre; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Cuma Ayazması Mevkii, 390 ada 1 parselde kayıtlı, "DÖRT BLOKTAN İBARET BAHÇELİ KARGİR APARTMAN" nitelikli 9.742,00 m² alanlı kat mülkiyetli anagayrimenkulde, A9 Blok, 9. Kat, 100/23374 arsa paylı, 34 Numaralı MESKEN nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi: C***** ******** adına kayıtlıdır. TAKYİDAT BİLGİLERİ: Yönetim Planı: 06.01.1994 tarihlidir. * Tapu kaydı dosyasındadır.



2. İMAR DURUMU:

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, E-33067842-115.02.01- 73850227 sayılı yazısında, Küçükçekmece İlçesi, Atakent Mahallesi, 390 ada, 1 parsel; 07.11.2010- 14.08.2012–13.02.2013-26.07.2013-24.07.2018–21.06.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Halkalı Toplu Konut Alanı Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 2. maddesindeki hükümlere haiz, Emsal: 1.20, Konut Alanında kalmaktadır, bu alanlarda planda tanımlanmış yapılaşma şartlarını geçmemek koşulu ile mimari avan proje doğrultusunda Yençok=Z+14 kat olmak üzere ayrık, ikizayrık ve blok uygulamaları yapılabilir denilmektedir.



3. PLAN ÖRNEĞİ (ÇAP): İstanbul Valiliği, Kadastro Müdürlüğü'nün çap belgesindeki yerine uygundur.



4. TAŞINMAZIN KONUMU: Taşınmaz, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Atakent Mahallesi, 244. Sokak, 1. Etap Kutlutaş Sitesi, A9 Blok, No:1, D:34 adresindedir. Taşınmaz, TOKİ tarafından yapılan, bölgenin bilinen ve tercih edilen Kutlutaş Blokları olarak Konut Sitesindedir. Bloklar, 244. Sokaktan numaralandırılmıştır. Sitede, açık otopark alanları, yürüyüş alanları ile yeşil alanlar bulunmaktadır. Site, güvenlikli girişe sahip olup bölgenin ana arter ulaşım yolu olan, 1. İkitelli Caddesine yakın, merkezi konumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölge, Konut Fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir. Bölgenin altyapısı tamamlanmış olup, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Taşınmazın bulunduğu Blok, Selçuklu Parkına yakın konumda olup Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi, taşınmaza yakın konumlu sosyal yapıdır.



5. TAŞINMAZ İNCELEMESİ: Anagayrimenkul; tapu kayıtlarında, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Cuma Ayazması Mevkii, 390 ada 1 parselde kayıtlı, "DÖRT BLOKTAN İBARET BAHÇELİ KARGİR APARTMAN" nitelikli 9.742,00 m² alanlı kat mülkiyetli anataşınmazda, kaliteli malzeme ve işçilikle, blok nizamlı, Site planlı inşa edilen 4 adet bloktur. Parsel üzerindeki A9, A10, B9 ve B10 Blokta toplam 178 adet bağımsız bölüm mesken bulunmaktadır. Küçükçekmece İlçe Tapu Müdürlüğünde, 24.03.1989 tarih, 89/184 Sayılı kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre konu taşınmazın bulunduğu A9 Blok, bodrum+zemin+13 Normal katlıdır. A9 Blok binanın bodrum katında, meskenlere ait 49 adet depo ve binaya ait ortak alanlar, zemin katında, 1 adet b. b. mesken, kapıcı dairesi ile binaya ait ortak alanlar, 1-11. Normal katlarının her birinde, 4'er adet, 12-13. Normal katlarının her birinde, 2'şer adet b. b. mesken olmak üzere blokta toplam 49 adet bağımsız bölüm mesken bulunmaktadır. Site içindeki bloklar, 1989 yılında, Yapı Ruhsatı ve 1991 yılında, Yapı Kullanma İzin Belgesi almış olan yapılardır. A9 Blok, Ruhsat alımı itibariyle yaklaşık olarak 36 yaşındadır. Blok, Cumhuriyet Caddesi ile 224. Sokağa cepheli, köşe konumludur. Sitenin çevresi, demir korkuluklarla çevrili, korumalıdır. Sitenin çevre düzenlemesi tamamlanmıştır. Sitede, açık otopark, yeşil alanlar ve dinlenme yerleri bulunmaktadır. A9 Blok, zemin katından girişlidir. Binanın dış cephesi, yalıtımlı dış cephe boyalı, bina içerisinde zeminler ve merdivenleri, mermer döşeme, duvarlar plastik boyalıdır. Binanın giriş kapısı alüminyum camlı kapıdır. Binada 2 adet asansör ile yangın merdiveni bulunmaktadır. A9 Blok-34 bağımsız bölüm mesken, mimari projesine ve yerinde yapılan tespite göre, A9 Blok binanın 9. Katında, Net:65 m² (Brüt:74 m²) alanda, salon, 2 oda, mutfak, antre, banyo, balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın dış kapı no'su;34'tür. Blok binanın bodrum katında, konu taşınmaza ait depo alanı, yaklaşık olarak Net:2 m² alanlıdır. Bina girişi, bina ön cephesi olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın ön cephesinden, batıya, binanın Cumhuriyet Caddesine bakan sağ yan cephesinden, güneye olmak üzere çift cephelidir. Taşınmazın yaşam hacimlerinde zeminler, ahşap parke kaplamadır. Islak hacimler, antre, balkon zeminleri, seramik kaplamalıdır. Duvarları, saten boyalı, tavanları, kartonpiyerlidir. Mutfakta, mermerden imal mutfak tezgâhı, mdf'li malzemeden imal mutfak dolapları mevcuttur. Banyoda, dolaplı lavabo, klozet ile duş kabini bulunmaktadır. Mesken kapısı, çelik, iç kapıları, Amerikan tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Isıtma sistemi kombili doğalgazdır. Tüm sıhhi, elektrik ve mekanik tesisatı tamdır. Taşınmaz, maliki tarafından mesken olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur.



Adresi : Atakent Mah. 244. Sok 1. Etap Kutlutaş Sitesi A9 Blok No:1 D:34 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 65 m2

Arsa Payı : 100/23374

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:58

28/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02521359

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