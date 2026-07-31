ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



Dosya No : 2025/1343 Esas

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Plevne Mahallesi/Köyü, Cilt No 76, Hane No 35, BSN 1'de kayıtlı Rıza ve Ürüfer'den olma 01/01/1930 doğumlu olup, 01/01/2023 tarihinde vefat eden 10816078438 TC kimlik numaralı ELAATTİN COŞKUN'un mirasçısı olduğunu ileri sürenler var ise belge ve delilleri ile birlikte 2. ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği, aksi takdirde ilgililerin istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere TMK'nun 594. Maddesi gereğince Maliye Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02521185

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