ANKARA 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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ANKARA 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2022/300 Esas
KARAR NO: 2026/189
Mahkememizin 15/04/2026 tarih ve 2022/300 Esas - 2026/189 Karar sayılı kararı iledavalı Ali Serdar BARAN (2630*****84) ve diğer davalılar hakkında görülen Tapu İptali ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davasında, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup,gerekçeli kararın Ali Serdar BARAN'a tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/06/2026
Basın No: ILN02520873
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