T.C.SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(Tasfiye Memurluğu)

ESAS NO: 2022/43 Tereke

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE



TASFİYENİN TATİLİ İLANI

Samsun 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/11/2022 tarih ve 2022/43 Tereke 2022/91 sayılı kararı ile Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar

MURİS ASİYE COŞKUN - 58612355308- MUSTAFA ve FATMA kızı,1948 d.lu, Samsun İli, Ayvacık İlçesine nüfusuna kayıtlı.

Mahkememizce verilen Ek karar ile Av. Mustafa Can ARSLAN ile Yazı İşleri Müdürü Nuray KARAKOYUN'un tasfiye memuru olarak atanmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda murisin menkul veya gayrimenkul malı ile 3. şahıslarda hak ve alacağının bulunmadığı anlaşıldığından, terekenintasfiyesinin tatiline karar verilmiş olup, alacaklılar tarafından 30 gün içinde tasfiye avansı peşin olarak yatırılmak sureti ile tasfiye işlemlerine devam edilmesi, talep edilmediği takdirde sıra cetveli yapılmaksızın ve alacaklılara acil belgesi verilmeksizin müteveffanın iflas usulü tasfiyesinin kapatılmasına karar verileceğiİ.İ.K.'nın 217. nci maddesi uyarınca ilan olunur. 27/07/2026

Basın No: ILN02519871

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