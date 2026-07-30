İZMİR 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İZMİR 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.82442879-2025/177-Ceza Dava Dosyası

27.07.2026

HÜKÜM ÖZETİ

SANIK: MESUT YAĞAR, Mustafa ve Müzeyyen oğlu, 01/01/1982 EREĞLİ doğumlu, KONYA, EREĞLİ, Beyköy mah/köy nüfusunda kayıtlı.TC Kimlik No:15221564354

SUÇ: Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma

SUÇ TARİHİ :22/08/2024

SUÇ YERİ:İZMİR/KONAK

KARAR TARİHİ:14/04/2026

HÜKÜM:Mahkememizin 2025/177 esas 2026/402 sayılı kararı ile yukarıda belirtilen suçu işlediği sabit bulunmakla, 6136 Sayılı Yasanın 13/1, 62/1, 52/2 maddeleri uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 2.500 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı adresinin tespiti mümkün olmadığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 maddeleri gereğince mahkememiz hükmünün Türkiye Genelinde yayınlanan bir gazete ve internet sitelerinden birinde ilanı yoluyla tebliği, aynı kanunun 30. Maddesi uyarınca gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, mahkememiz kararına karşı sanığın iki hafta içinde mahkememize dilekçe vermek veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf (İzmir Bölge Adliye Mahkemesi) yolunun açık olduğu ilanen TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02519824

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