GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz tasarrufundaki aşağıdaki listede mahallesi, ada/parsel numarası, kullanım şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. İhaleler 11/08/2026 Salı günü saat 11.00'da başlayacak olup Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No:3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediye Hizmet Binası ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümenince ayrı ayrı yapılacaktır. İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların ihale şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No:3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihaleye girebilmek için ihale şartnamesinde isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen evrakları teklif dosyasında sunacaktır. İhaleye iştirak edecek olanlar, şartname bedeli olarak 1.000,00₺ (BinTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadır. İhale dosyaları en geç ihale günü saat 10.00'a kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyalardaki bilgileri katılımcılar aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar,satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç gibi ödenmesi gereken her türlü giderler katılımcıya ait olup, katılımcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir. İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMENCE uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri'nin ONAY'ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale ve satış şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.