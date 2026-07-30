BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi:
T.C.BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/19 Esas 08.12.2025
BESNİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN OLUNUR.
(2024/19 ESAS) Adıyaman İli Besni İlçesi Çomak Köyü sınırları içerisinde bulunan kuzeyi Çomak Köyü 312 nolu parsel, güneyi, doğusu ve batısı 101 ada 1 nolu parsel ile çevrili 10.932,31m² büyüklüğündeki taşınmaz için RABİA ÖZTÜRK tarafından mahkememizin 2024/19 esas sayılı dosyası ile tapu iptali tescil davası açılmıştır. Dosyaya taraf olmak isteyenlerin 3 ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.
Basın No: ILN02519747
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