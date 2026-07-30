BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/217 Esas

Davalı AYŞE TAVUKÇU (TC 577******28)

Davacı ÖMER İNALCAN tarafından Batman ili Merkez ilçesi Körük Mah. 3879 ada 7 parsel sayılı taşınmazın ortaklığın aynen taksimine, mümkün olmaması halinde satış suretiyle ortaklığın ortadan kaldırılmasını dava etmiştir.

HMK'nın 122. maddesi uyarınca dava dilekçesini tebellüğ ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz ve HMK'nın 139 ve 147. maddeleri gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar olunur.

Dava konusu Batman İli, Merkez İlçesi, Körük köyü ,3879 ada 7 nolu parsel üzerindeki yapının kıymet takdiri ;

Dava konusu Batman İli, Merkez İlçesi Körük 3879 ada 7 nolu parselin yapılan bilirkişi incelemesi sonucu Dava Tarihine(24.02.2023) göre değeri Değeri:1113,11m2X2751,48TL/m2=3.062.699,90TL olarak tespit edilmiş olup, düzenlenen bilirkişi raporuna karşı HMK 281. Madde gereği tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur

Basın No: ILN02520220

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