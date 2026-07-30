ANKARA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/29 Esas

DAVALILAR: 1-CANER DOĞAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 02/12/2026 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren yasa ile öngörülen 2 haftalık süre içerisinde ilk itirazlarınız ile birlikte esas hakkındaki cevaplarınızı ve varsa delillerinizi bildirmeniz, belirlenen gün ve saatte duruşma yapılacağından sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ve duruşmada hazır bulunmanız, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02519938

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