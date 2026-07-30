ADANA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/50 Esas 24.07.2026



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Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Mirasçı Hülya NOĞAN'a (18340084154) Muris 12613315990 T.C Kimlik numaralı PERİHAN KURT tarafından düzenlenen Adana 15. Noterliği'nin 29/06/2020 Tarih17418 yevmiye numaralı 12616315836 T.C Numaralı İBRAHİM KURT ve 12619315772 T.C. Numaralı TALİP KURT'a ait Düzenleme Şeklinde Vasiyetname açılarak okunmaya başlandı:Adana 15. Noterliğinin 29/06/2020 Tarih17418 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vasiyetnamesinde Vasiyet eden PERİHAN KURT şu suretle sözlere başladı;

"Ben öldükten sonra baki ve muteber olmak kayıt ve şartı ile; Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilinde bulunan bugüne kadar sahibi bulunduğum ve bugünden sonra sahibi bulunacağım bilumum taşınır (bilcümle motorlu ve motorsuz araçları ve nakil araçlarımı) ve Taşınmaz mallardaki her türlü hak ve hisselerim ile Mevduat hesaplarım, kıymetli evraklarım ve bilumum menkul ve gayrimenkul mallarımı,12616315836 T.C Kimlik Numaralı İBRAHİM KURT ve 12619315772 T.C.Kimlik Numaralı Talip KURT'a eşit hisseler oranında bırakıyor ve vasiyet ediyorum. Bu benim son ve gerçek isteğimdir. Uyulmasını istiyorum" diye sözlerini bitirdi. şeklinde vasiyette bulunduğu görülmüştür.

Duruşmanın atılı olduğu 11/11/2026 günü saat 10:35'de duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda vasiyetnamenin açıldığının tespitine karar verileceği hususu Mirasçı HÜLYA NOĞAN'a (18340084154)ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02520218

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