ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/250 Esas



28.07.2026

İLAN

Dava konusu Adana ili, Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2254 Ada, 6 Parsel (Eski: 1 Parsel) taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü:16/09/2026 , saat:10:25

Basın No: ILN02520163

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