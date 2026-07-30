ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2026/250 Esas
28.07.2026
28.07.2026
İLAN
Dava konusu Adana ili, Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2254 Ada, 6 Parsel (Eski: 1 Parsel) taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,
Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.
Duruşma günü:16/09/2026 , saat:10:25
Basın No: ILN02520163
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