T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/61 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/61 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahlalesi, 1002 Ada 481 ParselArsa Vasıflı
Yüzölçümü : 259 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundanbakılabilir
Kıymeti : 11.528.580,00 TL
KDV Oranı : Taşınmazın satış bedeli üzerinden %34,62 si üzerinden %20 KDV, %40,65 i üzerinden %10 KDV, %24,73 ü üzerinden %1 KDV alınacaktır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:29
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:29
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:29
26/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02519234
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