GAİPLİK İLANI

T.C. İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2026/216 Esas

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Davanın; uzun zamandan beri sahipsiz kalan dava konusu taşınmazın mutasarrıflarının gaip olması sebebiyle, kendileri ve varisleri tarafından şimdiye kadar intikal talebinde bulunulmadığı ve davaya konu edilen, Fatih (Eminönü) İlçesi, Çarşı Mahallesi, Zenneciler Sokağında bulunan, 7 pafta, 2777 ada, eski: 15, yeni: 33 parsel sayılı, 10.25 m2 yüzölçümlü taşınmazın Hüseyin kızı Zehra adına olan 70000/2050000 hissesinin tapusunun iptali ile Ayasofyayı Kebir ve Harameyin Vakfı adına tesciline karar verilmesi talebiyle açılmış olmakla;

Yukarıda belirtilen taşınmazın pay maliki Hüseyin kızı Zehra'nın hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 22.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2026/216 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 16.07.2026

Basın No: ILN02518849

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