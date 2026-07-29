Örnek No:55*

T.C.

İSKENDERUN

İCRA DAİRESİ

2022/52 TLMT.

TAKİBE KONU TAŞINMAZA İLİŞKİN 20/07/2026 TARİHLİ

SATIŞ İLANININ İLANEN TEBLİĞİ

TAKİBE KONU TAŞINMAZA İLİŞKİN 20/07/2026 TARİHLİ

SATIŞ İLANININ İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI : T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ŞEHİTPAMİR/İSKENDERUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ,

VEKİLİ: Av. İlhan Tümer

Akasya Mah. 170.Sk No-1/67 A Plaza İş MerkeziK-5 D-503Antakya / HATAY

BORÇLU : DAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT YEMEKÇİLİK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 2700531242Vergi Nolu,

Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Cad.No: 21/AArsuz/Hatay Arsuz / HATAY

TAŞINMAZ BİLGİSİ: İskenderun İlçesi Frenkçiftliği Mah. 1083 ada 2 parsel 1 numaralı bağımsız bölüm. (21/09/2020 tarih, 15868 yevmiye numaralı 1. Derece ipotek)

T.C. Hatay İcra Dairesinin 2021/43190 Esas sayılı dosyası ile İpoteğin paraya çevrilmesine ilişkin takibe başlanılmış akabinde örnek 6 icra emri borçlu şirketin bilinen adreslerine ve ticaret sicil kaydında mevcut "Karaağaç Mah. Uğur Mumucu Cad. No: 21/A Arsuz/Hatay'' adresine gönderilen tebligat binanın yıkılmasından kaynaklı bila tebliğ iade gelmiştir. Hatay İcra Hukuk Mahkemesinin 01/07/2025 tarih, 2025/262E, 2025/358K sayılı ilamı ile icra emrinin ilanen tebliğine karar verilmiş ve icra emri ilanen tebliğ olunmuştur. Akabinde Bilirkişi raporu yine ilanen tebligat yöntemi ile tebliğ olunmuştur.

Gelinen aşamada Hatay İcra Dairesinin 17.04.2026 tarihli talimatı doğrultusunda müdürlüğümüzce hazırlanan 20.07.2026 tarihli satış ilanı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 52. maddesi gereğince tebliğin son ilan tarihinden itibaren takdiren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı, İİK ilgili hükümleri gereği bu tarihi izleyen 7 gün içerisinde Satış İlanının şikâyet konusu edilebileceği hususu İHTAREN ve İLANEN tebliğ olunur.

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu kayıtlarına göre Hatay İli, İskenderun İlçesi, FRENKÇİFTLİĞİ Mahallesi, 1083 Ada, 2 Parselde kayıtlı 206,00 m² yüz ölçümlü 33/387 arsa paylı, Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölümdeki mesken nitelikli taşınmazın tam hissesi ihale edilecek olup, DOSYAMIZA SUNULAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;Taşınmaz Mithatpaşa Caddesi'ne kuş uçuşu yaklaşık 60 m., Millet Bahçesi?ne kuş uçuşu yaklaşık 260 m. mesafede yer almakta olup tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.Hatay Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 30/09/2025 tarih ve 13667974 sayılı yazısında; Hatay İli, İskenderun İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 148. Sokak, No:3 adresinde kayıtlı taşınmazın 06/02/2023 tarihli depremler sonrasında NNYBN askı koduyla hasarsız olarak tespit edildiği belirtilmektedir.

İskenderun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşivi'nde taşınmazın kat irtifakına esas mimari projesinde yapılan incelemede; taşınmazın yer aldığı yapının bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kattan oluştuğu, dava konusu zemin kat, 1 nolu bağımsız bölümün bina girişine göre sol cephede konumlu olduğu, 1 oda, salon+mutfak, banyo kullanımlarına sahip olduğu, net yaklaşık 30 m2, brüt yaklaşık 33 m2 kullanım alanlı olduğu tespit edilmiştir. Keşif esnasında yapılan incelemede; taşınmazda zeminlerin ıslak hacim haricinde laminat parke döşendiği; ıslak hacimlerde seramik döşendiği, duvarların ıslak hacimlerde seramik ile kaplandığı, diğer alanlarda saten boya ile boyandığı, ısınmanın klima ile sağlandığı, taşınmazın kısmen bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın değeri için 13/11/2025 keşif tarihi itibariyle taşınmazın yakın çevresinde konumlu satılık emsaller değerlendirilerek, dava konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan 1+1 kullanımlı daireler için Kasım/2025-Aralık/2025 döneminde 30.000,00 TL/m2 civarında bedel talep edildiği görülmektedir. Bu satış ilanları içinde pazarlık payı bulunan bedeller olup bölgenin emlak piyasası için fikir verici güçlü delil niteliğindedirler.

Yapılan inceleme sonucunda, dava konusu taşınmazın olumlu ve olumsuz nitelikleri, yapılaşma durumu, konumu, kısmen bakıma ihtiyacının bulunması, çevre gelişmişliği, ulaşım durumu, önemli noktalara ulaşımı, arz ve talep oranı ile serbest piyasa koşullarında yapılan satışlar, vb. objektif kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde 13/11/2025 keşif tarihi itibariyle;

Dava konusu Hatay İli, İskenderun İlçesi, Frenkçiftliği Mahallesi 1083 ada 2 parselde kayıtlı 206,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazda yer alan 33/387 arsa paylı Mesken niteliğindeki zemin kat, 1 nolu bağımsız bölümün; 28.787,88 TL/m2 birim bedel ile; 33,00 m2 x 28.787,88 TL/m2 = 950.000,00 TL olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır. '' DENİLMİŞTİR

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi 148 Sokak, Dış Kapı No:3, İç Kapı No:1 İskenderun / HATAY

Yüzölçümü : 206 m2

Arsa Payı : 33/387

İmar Durumu: İskenderun Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22/09/2025 tarih ve 121631 sayılı yazısında; 1083 ada 2 nolu parselin, 01/02/2024 tarih ve 14 sayılı İskenderun Belediye Meclis Kararı ile 10/10/2024 tarih ve 309 sayılı Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar planında Bitişik Nizam 3 Kat Konut Alanı olarak planlandığı, parselin bir kısmının imar yoluna isabet ettiği, taşınmaza ait 14/09/2018 tarih ve 1/249/249 sayılı yapı ruhsatı mevcut olduğu belirtilmektedir.İskenderun Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22/09/2025 tarih ve 121631 sayılı yazısı eki İskenderun Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 121587 sayılı yazısında; Hatay İli, İskenderun İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 148 Sokak için2025 yılı emlak vergisine esas m2 rayiç değerinin 699,49 TL olduğu belirtilmektedir. İskenderun Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22/09/2025 tarih ve 121631 sayılı yazısı ekinde; taşınmaz için düzenlenen 01/10/2021 tarih ve 91 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunduğu görülmektedir.

Kıymeti : 950.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler::Beyan : Taşınmaz üzerinde yönetim planı 29/11/2018 tarih 16127 yevmiye

Beyan : Taşınmaz üzerinde AT 2565 SK 28. Md. Gereği yabancıların taşınmaz mal edinemeyecekleri ve izin almadıkça kiralayamayacakları bölge içerisinde kalmaktadır.08/10/2018 tarih 13588 yevmiye

Beyan : Taşınmaz üzerinde AT 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir . 21/01/2022 tarih 1470 yevmiye . Diğer hususlartapu kaydındaki gibidir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:30

Satış şartları: 1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı'nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı'nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30'a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6-Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.

7- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı'nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.

8- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.

9- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

10- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.

11- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır. 12-KDV, damga vergisi, tapu harcı (binde 20) ve teslim masrafları alıcıya aittir. Borçluya ait tapu harcı (binde 20) ise satış bedelinden iade edilmek kaydıyla alıcı tarafından ödenir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.) 21/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.



Basın No: ILN02516860

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