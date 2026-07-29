Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/160 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/160 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli Esenler İlçesi Esenler Mahallesi 1503 Ada 8 Parselde Kayıtlı 112,93 M2 Yüzölçümlü 2/20 Arsa Paylı 6 Katlı Betonarme Konut Ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, Daire Nitelikli Bodrum Kat 1 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 21/04/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz;Esenler İlçesi, Esenler Mahallesi, 1503 ada 8 parsel sayılı 112,93m2 miktarlı kat mülkiyetli "6 katlı betonarme konut ve arsası" vasıflı ana taşınmazda 2/20 arsa paylı bodrum kat (1) bağımsız bölüm numaralı daire tamamı niteliğindedir. Taşınmaz açık adres olarak; Mimarsinan Mahallesi, 94. Sokak, No:28, Bodrum Kat, Daire: 1, Esenler/ İstanbul adresinde konumludur. Bodrum kat+ zemin kat+ 4 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, girişi zemin kattan sağlanan, her katı birer meskenli elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut ana binada bodrum katta bulunmakta olup yer alan zemin katta yer alan bina girişine göre bodrum katında yer alan 1 bağımsız bölüm numaralı mesken; tapu müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre bina girişine göre bodrum katta, mevcut bina girişinde her katta tek daire bulunmakta olup, mahallinde bodrum katında salon, mutfak, 2 oda, banyo+wc ve antre hacimlerinden ibaret iç alanları itibari ile 51,00m2, brüt 60,00m2 alana sahip olup yerler salon ve odalarda laminat parke, diğer alanlarda seramik olup duvarlar saten boyalıdır. Islak hacimlerde duvarlar fayans olup mutfak dolapları MDF'den imal, tezgah mermerittir. Banyoda duş kabini, klozet ve banyo dolabı mevcut olup vitrifiye ve aksesuarlar tamdır. İç kapılar amerikan panel, daire giriş kapısı çelik kapı, pencereler PVC çift camdan imaldir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. " denilmektedir

İMAR DURUMU: Esenler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/02/2026 tarih, 186722 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 13.03.2013 onan tarihli, 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında bitişik nizam, 5 kat yapılaşma koşulluKonut alanında, kısmen de "Yol Alanında" kalmakta olduğu yapılaşma şartlarında denmektedir.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

EKLENTİ BİLGİLERİ : Yönetim Planı: 05/09/2016 05/09/2016 Tarih 13124 Yevmiye

6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapıdır 18/01/2016 Tarih 776 Yevmiye

Kİ Den Km Ne Çevrilmiştir. 01/03/2017 Tarih 3103 Yevmiye

(şerhler Ve Beyanlar Tapu Kaydı Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 14:10

22/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02518847

#ilan.gov.tr