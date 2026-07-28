ALANYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, OBA Mahalle/Köy, 629 Ada, 2 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmazın konum ...
Adresi : Oba Mah. 629 Ada 2 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.503,47 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 114.308.155,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Alaiye Işık İnşaat Harfiyat Nakliyat Turizm Ticaret Limited Şirketinin Tamamında/........ hissesinde Kat karşılığı inşaat hakkı vardır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 11:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 11:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 11:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 11:31
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, OBA Mahalle/Köy, 3030 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmazın konum olarak ...
Adresi : Oba Köyü Abdullah Beleni MevkiiAlanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 5.890,83 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 162.256.922,87 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 13:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 13:58
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 13:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:58
23/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02517696
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