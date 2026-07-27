PAZAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. PAZAR (RİZE) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)



ESAS NO : 2026/35 Esas Davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne İzafeten Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Yusuf Güler-Av. Burçak Kalay Öncü tarafından aşağıda ismi yazılı davalı aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ile özellikleri yazılı taşınmaz yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Vakıflar Bankası Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.30.06.2026

Sıra No Esas No Davalı Köy/Mahalle Ada/Parsel Cinsi Kamulaştırma Alanı (m²) Duruşma günü 1 2026/35 Osman Ataman Rize ili, Çamlıhemşin ilçesi, Kavak Mahallesi 382 ada 1 parsel Bir katlı kargir ve ve bahçe 1,993.60 m² 15.10.2026 günü saat:09:50

Basın No: ILN02516000

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