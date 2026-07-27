GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Doğruyol Mevkii, 1223 Ada, 8 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 1.011,49 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Doğal Karakteri Korunacak Alanda kalmakta olup, yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 1.112.639,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:14
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Doğruyol Mevkii, 1223 Ada, 9 Parsel, Kestanelik Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 820,37 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Doğal Karakteri Korunacak Alanda kalmakta olup, yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 871.370,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:16
20/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02517981
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