Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi,Safra Mah. 4364 Parsel, 1.340,89 m2,D Blok Kat 2.Arsa pay/payda 80/3088 olan, 5 nolu Bağımsız bölüm

Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Meskenin mimari projeye göre2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, hol, antre, wc'den müteşekkil olduğu, salonve oda taban alanlarının laminant parke, ara ıslak alanlarının taban alanları seramik olduğu, balkon dahil 74 m2 net alanının, 81 m2 brüt alanının olduğu, 2. Sınıfinşaat olduğu, 99 depremi öncesi yapıldığını, 35-40 yıllık eski bir bina olduğu anlaşılmıştır.

Taşınmazın Son İmar Durumu: Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında E:2,00, 3,7-1.46 plan notları yapılaşma şartlarında PrestijHizmet Alanında ve cüzi bir kısmıdayolda kalmaktadır. Uygulama aşamasındaparselin güneyinde kalan kadastral boşluğun 4364 parselle tevhit edilmesi gerekmektedir. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir.

Kıymeti : 2.784.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 13:53

24/07/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02517995

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