T.C. İSTANBUL 23. İCRA CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/11-Ceza Dava Dosyası

Müşteki: Çağdaş Faktoring A.ŞSanık: Muhammet Emre GÖÇER

Müşteki vekili şikayet dilekçesinde özetle; Sanığın Anadolubank Bankası A.Ş Konya Şube Müdürlüğü şubesine ait A-9184045 seri nolu 450.000,00 TL'lik 11/11/2023 keşide tarihli çek için müşteki vekili sanığın cezalandırılması için şikayette bulunmuştur. Sanığın tebliğe elverişli adresinin bulunamadığı anlaşılmakla, mahkememizce davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Sanık: Muhammet Emre GÖÇER T.C. Kimlik No:3881579****'nın Mahkememizce 15/12/2026 günü saat 10:03'e bırakılan duruşmaya katılması ya da kendisini vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde H.M.K.'nin 317. Maddeleri ile H.M.K'nin 147. Maddeleri kapsamında yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 01.07.2026

Basın No: ILN02517650

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