T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Giriş Tarihi:
Örnek No:55*
T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ2025/16463 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16463 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 8746 Parsel, İ
Adresi : Pınar Mah. 1266. Sok. Ak Towers, A1 Blok Apt. No:14 D, Kat:10, D:65 Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 12.658,00 m2
Arsa Payı : 3544240/3442976000
Kıymeti : 1.800.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (99 yıl bedel yıllık 1 TL ve lehtar) (TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 10:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 10:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 10:28
23/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02518006
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