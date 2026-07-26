Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 10:28

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 8746 Parsel, İAdresi : Pınar Mah. 1266. Sok. Ak Towers, A1 Blok Apt. No:14 D, Kat:10, D:65 Esenyurt / İSTANBULYüzölçümü : 12.658,00 m2Arsa Payı : 3544240/3442976000Kıymeti : 1.800.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Diğer : 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (99 yıl bedel yıllık 1 TL ve lehtar) (TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ)

23/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02518006

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