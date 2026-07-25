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T.C. ŞANLIURFA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/337 Esas

DAVALI: DENİZ BÜYÜKÇELEBİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle), Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/02/2027 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02515997

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