T.C. ŞANLIURFA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. ŞANLIURFA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/337 Esas
DAVALI: DENİZ BÜYÜKÇELEBİ
Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle), Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 10/02/2027 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02515997
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