T.C. İSTANBUL ANADOLU 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/133 Esas

1. GAİPLİK İLANI

Davacı İSTANBUL VAKIFLAR II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara karar uyarınca;

Bugüne kadar yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Küplüce Mahallesi, Şemşi Bey Sokak 747 ada, 46 parsel sayılı 240,00 m² yüzölçümlü Bahçeli Ahşap Ev nitelikli taşınmazın 1/3 hissedarı Mustafa Feyzullah 'ın kendisi veya mirasçıları hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde TMK.nun 32 ve 33. devamı maddeleri uyarınca Mustafa Feyzullah 'ın gaipliğine karar verileceği İLANEN duyurulur. 13.07.2026

GAİP : MUSTAFA FEYZULLAH

Basın No: ILN02516717

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