T.C. İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2021/447

KARAR NO: 2023/40

Resmi Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık suçlarından sanık ÜMİT AKBAŞ ve sanık AKGÜN GÜMÜŞ hakkında yukarıda esas ve karar numarası yazılı karar uyarınca sanıklar hakkında BERAATLERİNE, karar verildiği, suçtan zarar gören MRT OTOMOTİV TEKSTİL ELEKTRİK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI HIRDAVAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ'ye Gerekçeli Karar ve İstinaf Başvuru Dilekçelerinin tebliğ edilemediği, dosyanın daha fazla sürüncemede kalmaması için ilan yapılmasına karar verilmiş olduğundan,

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi uyarınca hükmünYURT GENELİİLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve BASIN İLAN KURUMUİLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİGİNE

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 22.07.2026

Basın No: ILN02516855

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