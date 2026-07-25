İSTANBUL 2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2026/72 D.İş

KARAR NO: 2026/83

Talep Eden Moleac Pte.Ltd. Vekili Av.Erdem Gürden ile karşı taraf Pharmarosso Gıda İlaç Kozmetik Medikal Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi ve Sakura Seiyaku Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti arasında mahkememizde görülmekte olan İhtiyati Tedbir davası nedeniyle;

Mahkememizce 2026/72 Değişik İş 05/06/2026 ara kararı ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-6100 sayılı HMK'nın 389-390 maddeleri ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 159.maddesi gereğince İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN takdiren 250.000,00 TL(ikiyüzellibintürklirası) nakdi teminat veya aynı miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu ibrazı şartıyla KABULÜ ile,

-Karşı taraflar tarafından talepte bulunan şirkete ait TPMK nezdinde tescilli bulunan TR 2019/19355 ve TR 2019/11199 tescil numaralı patentlerle benzer nitelikte olduğuve patente tecavüz niteliğinde olduğu tespit edilen "Polygin NCX" ibareli ürünlerin üretiminin, satılmasının, dağıtılmasının, ithal edilmesinin, ticari amaçla elde bulundurulmasının ve pazarlanmasının TEDBİREN DURDURULMASINA, ÖNLENMESİNE,

-Karşı taraflara ait depolarda, satış noktalarında ve sair iş yerlerinde bulunan tüm ilgili ürünler ve bunların üretiminde kullanılmayaözgülenen hammaddeler, cihaz, makine gibi araçlara, Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi alanlar dahil, bulundukları her yerde TEDBİREN EL KONULMASINA ve tüm bu ürün ve araçların masrafları karşı taraflara ait olmak üzere yeddi emine tevdine, (Mahkememizin 04/06/2026 tarihli bilirkişi raporunun infazda dikkate alınmasına ve karara eklenmesine, )

2-T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'na yazı yazılarak, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi'nde 023755-22.05.2025 onay numarası ile kayıtlı "Polygin NCX" ürünü bakımından lisans devri yapılmaması ve ilgili ürün bakımından ihtiyati tedbir uygulandığına yönelik BİLDİRİM YAPILMASINA,

3-Karşı Taraflar'a ait "Polygin NCX" ürünü bakımından ulusal yayın yapan gazetelerde "ilgili ürünün üretiminin ve satışının ihtiyati tedbiren durdurulduğu"nun İLAN EDİLMESİNE,

4-6100 sayılı HMK'nın 393/2 maddesi gereğince iş bu tedbirin, İstanbul İcra Dairesi aracı kılınarak infazına,

5-6100 sayılı HMK'nın 393/1 maddesi gereğince tebliğden itibaren 1 hafta içinde teminat yatırılmadığı takdirde ya da teminat yatırılsa bile aynı süre içinde kararın infazı için ilgili icra dairesine başvurulmadığı takdirde iş bu tedbirin kendiliğinden kalkmış sayılmasına,

6-HMK 398 md uyarınca ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan kimsenin bir aydan altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılacağı hususunun ihtarına,. Dair mahkememizce verilen 2026/72 D.İş kararın 2026/83 Kararın 05/06/2026 tarihli hükmün özeti ilan olunur. 29/06/2026

Basın No: ILN02517210

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