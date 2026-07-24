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T.C.

MALATYA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/64 Esas

DAVALI AK ONUR TARIM ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYE İNŞ.PAZ.HAYVC.TEKSTİL SAN.VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - VERGİ NO: 0110543869

Davacı Dünya Varlık Yönetim A.Ş tarafından aleyhinize açılan Şikayet davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tensip zaptında belirtilen yasal sürelerde yargılamaya iştirak etmemeniz halinde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26.06.2026

Basın No: ILN02516406

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