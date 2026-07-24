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T.C. İSTANBUL 36. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/184 Esas

DAVALI : MAHMUT ŞENGÜL -Türkoba Mahallesi Kooperatifler Cad.29g/1 Sk. Büyükçekmece İstanbul

Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile davalılar, Adem Tiftik, Mahmut Şengül, Mehmet Erişkin, Okan Öztürk, Satı Mehmet Nural arasında mahkememizde görülmekte olanVakıf Yöneticilerinin Görevden Alınması davası nedeniyle ;

Mahkememizce yurt içi ikametgah adresinize mahkememizin 04/06/2026 tarihli duruşma gün ve saatini bildirir bozma tensip tutanağı ve İstanbul BAM 4. HD'nin karar ilamı ekli tebligatın tebliğe çıkarılmış olup, adreste bulunmamanız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gün ve saatini bildirir bozma tensip tutanağı ve İstanbul BAM 4. HD'nin karar ilamı ekli tebligatınilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Mahkememizden verilen 13/02/2025 tarih ve 2022/226 Esas 2025/69 karar sayılı kararı İstanbul BAM 4. HD 13/05/2026 tarih ve 2025/2273 esas 2026/2440 karar sayılı ilamıyla kaldırılmasına karar verilmiş olmakla, davanın mahkememiz 2026/184 sırasına kaydı yapılarak yargılamanın 01/10/2026 günü saat 11:05'a bırakılmasına tensiben karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. 07/07/2026



Basın No: ILN02516023

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