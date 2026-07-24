Örnek No:55*

T.C.



DÜZCE İCRA DAİRESİ



2026/63 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/63 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :Düzce İli Cumayeri İlçesi Yeni Mahallesi Köyiçi Mevkii283 Ada 2 Parsel sayılı 440,27 m² yüzölçümlü üç katlı betonarme apartman ve arsası nitelikli ana taşınmazdaki 143/1083 arsa paylı mesken nitelikli 2. Kat 12 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz satılacaktır.

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut+Ticaret alanı olarak planlandığı bitişik nizam 4 (dört) kat, yapılaşma hükümleri belirlendiği görülmüştür.

Kıymeti : 4.782.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:33

25/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02516034

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