Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2024/9245 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9245 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, ANAYURT Mahalle/Köy, 100367 Ada, 2 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Anayurt Mah. Sincan Doğal Besi Çiftliği Küme Evleri No:66 Sincan Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 5.000,00 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Sincan İmar Müdürlüğü Servisinde yapılan incelemelerde değerlemeye konu 100367 Ada 2parselin imarı Tarım ve Hayvansılık Tesisi Alanı, E=0,5 ve Hmaks=10 m yapılaşma koşuluna sahiptir.

Kıymeti : 15.700.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : ''ORGANİZE HAYVANCILIK BÖLGESİ ALANI OLARAK KULLANILMAK ÜZERE BEDELSİZ DEVREDİLMİŞTİR. Bu Taşınmaz Üzerinden Kamu Hizmetlerine ayrılan yerler bedelsiz olarak Hazineye iade edilecektir.'' Şeklinde Beyan vardır.

'' Diğer(Konusu Kooperatif tarafından düzenlenen 08.03.2011 tarih ve 407 karar sayılı tahsis sözleşmesi kütük dosyasındadır.) Tarih: 11/03/2011 Sayı: 974 şeklinde Beyan vardır.

''ORGAZİNE HAYVANCILIK BÖLGESİ ALANI OLARAK KULLANILMAK ÜZERE BEDELSİZ DEVREDİLMİŞTİR 11/08/2003 Y:8410'' Şeklinde Beyan vardır. Taşınmaz tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:50

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TANDOĞAN Mahalle/Köy, 4499 Ada, 6 Parsel, 3. Kat 5 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Tandoğan Mah, Buhara Caddesi, No:36 Daire No:5Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 518,00 m2

Arsa Payı : 40/518

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Sincan Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre konut alınında, ayrık nizam, 5 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmazın tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 14:51

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 14:51

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02516451

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