YENİŞEHİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİN YENİŞEHİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLANEN DUYURULUR

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilecektir.)

Mersin İli Yenişehir İlçesi BAHÇE Mah. 550 ada 316 parseldeki taşınmazın elbirliği halinde 5197/11440 hissede tebligatlı iştirakin feshi işlemi için diğer hissedarlara ulaşılmasına rağmen Kemal kızı TÜLİN BİLGİN, Kemal Oğlu KENAN PİŞKİN, Kemal Oğlu UĞUR PİŞKİN ve Nasrettin Oğlu MURAT BİLGİN' e ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılması icap etmiştir. MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ tarafından düzenlenen 14.10.2014 tarihli ve 2014/436-1084 ESAS-KARAR sayılı , MERSİN 7. NOTERLİĞİ tarafından düzenlenen 29/08/2014 tarih 8220 sayılı ve MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ tarafından düzenlenen 20/03/2015 tarihli ve 2015/332-291 ESAS-KARAR sayılı veraset belgelerine istinaden mirasçı MEHMET GÜVEN vekili MUHSİN ERCİYAS 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunulmuştur.

Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Her hangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02514670

#ilan.gov.tr