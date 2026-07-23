SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/772 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Koçali oğlu Mehmet Hafız'a ait Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;Müteveffa Koçali oğlu Mehmet Hafız'ın yasal mirasçıları tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nın 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.29/06/2026

Basın No: ILN02515081

#ilan.gov.tr