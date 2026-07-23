ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ 2. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ÇANAKKALE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/62 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:42

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 14:42

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 14:42

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 10:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:13

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 12:15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 12:15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 12:15

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 13:31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:31

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:32

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 14:32

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:32

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:02

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:02

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:02

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BÜYÜKANAFARTA Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 299 Ada, 7 Parsele ilişkin esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.Adresi : Çanakkale Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü Eceabat / ÇANAKKALEYüzölçümü : 1.114,82 m2Kıymeti : 5.574.100,00 TLKDV Oranı : %10Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BÜYÜKANAFARTA Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 300 Ada, 2 Parsele ilişkin esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.Adresi : Çanakkale Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü Eceabat / ÇANAKKALEYüzölçümü : 2.367,46 m2Kıymeti : 10.653.570,00 TLKDV Oranı : %10Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BÜYÜKANAFARTA Mahalle/Köy, İğdeli Tepe Mevkii, 326 Ada, 3 Parsele ilişkin esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.Adresi : Çanakkale Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü Eceabat / ÇANAKKALEYüzölçümü : 6.697,06 m2Kıymeti : 1.339.412,00 TLKDV Oranı : %10Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BÜYÜKANAFARTA Mahalle/Köy, Tekke Altı Mevkii, 335 Ada, 12 Parsele ilişkin esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.Adresi : Çanakkale Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü Eceabat / ÇANAKKALEYüzölçümü : 4.948,03 m2Kıymeti : 1.731.810,50 TLKDV Oranı : %10Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BÜYÜKANAFARTA Mahalle/Köy, Tekke Altı Mevkii, 349 Ada, 6 Parsele ilişkin esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.Adresi : Çanakkale Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü Eceabat / ÇANAKKALEYüzölçümü : 7.330,94 m2Kıymeti : 1.466.188,00 TLKDV Oranı : %10Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BÜYÜKANAFARTA Mahalle/Köy, Tekke Altı Mevkii, 350 Ada, 3 Parsele ilişkin esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.Adresi : Çanakkale Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü Eceabat / ÇANAKKALEYüzölçümü : 15.335,38 m2Kıymeti : 3.067.076,00 TLKDV Oranı : %1014/07/2026

Basın No: ILN02515127

#ilan.gov.tr