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ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ 2. SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Örnek No:55*

T.C.
ÇANAKKALE
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/62 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/62 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BÜYÜKANAFARTA Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 299 Ada, 7 Parsele ilişkin esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.
Adresi : Çanakkale Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü Eceabat / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 1.114,82 m2
Kıymeti : 5.574.100,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:42
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 14:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 14:42
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BÜYÜKANAFARTA Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 300 Ada, 2 Parsele ilişkin esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.
Adresi : Çanakkale Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü Eceabat / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 2.367,46 m2
Kıymeti : 10.653.570,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:13
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:13
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BÜYÜKANAFARTA Mahalle/Köy, İğdeli Tepe Mevkii, 326 Ada, 3 Parsele ilişkin esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.
Adresi : Çanakkale Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü Eceabat / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 6.697,06 m2
Kıymeti : 1.339.412,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 12:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 12:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 12:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 12:15
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BÜYÜKANAFARTA Mahalle/Köy, Tekke Altı Mevkii, 335 Ada, 12 Parsele ilişkin esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.
Adresi : Çanakkale Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü Eceabat / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 4.948,03 m2
Kıymeti : 1.731.810,50 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 13:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:31
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BÜYÜKANAFARTA Mahalle/Köy, Tekke Altı Mevkii, 349 Ada, 6 Parsele ilişkin esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.
Adresi : Çanakkale Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü Eceabat / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 7.330,94 m2
Kıymeti : 1.466.188,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:32
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 14:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:32
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BÜYÜKANAFARTA Mahalle/Köy, Tekke Altı Mevkii, 350 Ada, 3 Parsele ilişkin esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.
Adresi : Çanakkale Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü Eceabat / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 15.335,38 m2
Kıymeti : 3.067.076,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:02
14/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02515127
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