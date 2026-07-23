ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ 2. SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Örnek No:55*
T.C.
ÇANAKKALE
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
ÇANAKKALE
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/62 SATIŞBir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/62 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BÜYÜKANAFARTA Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 299 Ada, 7 Parsele ilişkin esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.
Adresi : Çanakkale Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü Eceabat / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 1.114,82 m2
Kıymeti : 5.574.100,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 14:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 14:42
Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BÜYÜKANAFARTA Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 300 Ada, 2 Parsele ilişkin esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.
Adresi : Çanakkale Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü Eceabat / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 2.367,46 m2
Kıymeti : 10.653.570,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:13
Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BÜYÜKANAFARTA Mahalle/Köy, İğdeli Tepe Mevkii, 326 Ada, 3 Parsele ilişkin esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.
Adresi : Çanakkale Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü Eceabat / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 6.697,06 m2
Kıymeti : 1.339.412,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 12:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 12:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 12:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 12:15
Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BÜYÜKANAFARTA Mahalle/Köy, Tekke Altı Mevkii, 335 Ada, 12 Parsele ilişkin esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.
Adresi : Çanakkale Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü Eceabat / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 4.948,03 m2
Kıymeti : 1.731.810,50 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:31
Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BÜYÜKANAFARTA Mahalle/Köy, Tekke Altı Mevkii, 349 Ada, 6 Parsele ilişkin esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.
Adresi : Çanakkale Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü Eceabat / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 7.330,94 m2
Kıymeti : 1.466.188,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 14:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:32
Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BÜYÜKANAFARTA Mahalle/Köy, Tekke Altı Mevkii, 350 Ada, 3 Parsele ilişkin esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.
Adresi : Çanakkale Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü Eceabat / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 15.335,38 m2
Kıymeti : 3.067.076,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:02
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02515127
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