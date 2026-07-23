T.C. BURSA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/766 Esas

Konu : İlanen Tebligat

Davacı, FEHİME AKDAĞ ileDavalılar ASLI ULUOCAK, ASUMAN KOÇER, AZİZ METE DUNDAR, BÜNYAMİN BEKDAŞ, DURSUN ALİ ULUOCAK, EMİNE DUNDAR, ERKAN FIRAT, GANİME DURSUN, HASAN BEKDAŞ, HATUN ULUOCAK, HIFZI ULUOCAK, KEMAL DUNDAR, MELEK BEKDAŞ, MELTEM DUNDAR, MERYEM ÖZEL, METİN DUNDAR, NİGAR GENÇ, NİHAL YILMAZ, ÖZKAN FIRAT, RAHİME BERBER, SEVİNÇ YURTTAŞ, SEYİT ULUOCAK, ŞERAFETTİN BARIŞ DUNDAR, TURGUT BEKDAŞ, VEYSEL ULUOCAK arasında mahkememizde görülmekte olan İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle (İİK M.134) (Alacaklı,Borçlu Tarafından Açılan)) davası nedeniyle;Dahili Davalı Emine Dundar'ın kayıtlı adreslerine gönderilen tebligatların bila döndüğü anlaşıldığından ve tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,Mahkememiz dosyasında verilen 29/06/2026 celse tarihli ara karar gereğince; Bursa İli Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi 3777 Ada 1 Parsel B Blok 1. Kat 3 Nolu bağımsız bölümdeki taşınmaza ilişkin Bursa Satış Memurluğu'nun 2023/115 Satış numaralı dosyasında yapılan ihalenin feshine dair davada, taşınmaz maliklerinden 28154242312 TC kimlik nolu Emine DUNDAR'ın 19/11/2026 günü saat 11.10'da Bursa 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmesi, aksi halde duruşmalara yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02515128

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