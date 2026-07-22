T.C. MARMARİS

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2024/71

Karar No:2024/198

Sanık STEVEN JASON RODDIS, Steven ve Marına oğlu, 1987 İngiltere doğumlu, Pasaport No: 563557415, İngiliz Vatandaşı.

Mahkememizin05/12/2024 tarihli kararı ile katılan sanık Steven Jason RODDI hakkında silahla kasten yaralama suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına 5271 sayılı CMK'nın 272/3-a maddesi uyarınca miktar itibariyle kesin olarak, sanık Ahmet AKGÜL hakkında sanık Steven Jason RODDI'ye yönelik silahla kasten yaralama suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve sanık Ceyhun MEŞEALAN hakkında sanık Steven Jason RODDI'ye yönelik silahla kasten yaralama suçundan11 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına istinaf yolu açık olarak hükmolunmuş, sanıklar Cemal MEŞEALAN ve müdafiisiile Ahmet AKGÜL müdafiisi tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.

7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve diğer sanıklar müdafiileri tarafından istinaf yoluna başvurulduğunun ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki eşit mahkemeye/ön büroya yada ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine bildirilecek sözlü beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle istinaf başvurularına cevap sunulabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02514761

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