ÇORUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

ÇORUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/317

Davacı tarafından 09/02/2025 tarihinde 34 PF 8161 plakalı araç ile 05LP468 plakalı araç arasında meydana gelen kaza nedeniyle aleyhinize açılan şimdilik 10,00 TL hasar tazminatı, 10,00 TL araç mahrumiyet tazminat davasının yapılan yargılamasında;Davalı Mustafa Yılmaz'a dava dilekçesi tebliğ edilemediği gibi, adres araştırma yazısında davalı hakkında 16 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu, aile ve yakın çevresinden şahsın nerede olduğu hakkında bilgi alınamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;Dava dilekçesinin son ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 09/07/2026

Basın No: ILN02514680

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