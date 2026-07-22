ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA No: 2026/12 TEREKE

26393256916.Kimlik nolu NADİRE KORUR'UN trekesinin Alaşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/06/2026 /Tarih ve2026/12 tereke tensip tutanağı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine, memurluğumuzca da tasfiyenin basit usulde yürütülmesine, karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği. İİK.nun 166. Ve 218.maddesi gereğince ilan olunur

Basın No: ILN02513777

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