ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/1880 Esas - 2026/25 Karar

İLAN

Davalı Er-cey Gıda Turizm Restaurant Bar Yemekçilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Vergi no: 3360557898,Davacı Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/1880 esas sayılı dosyasından kira alacağı davası açılmış olup, davalı Er-cey Gıda Turizm Restaurant Bar Yemekçilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden, Mahkememizce 08/01/2026 tarihinde davanın kısmen kabulüne, 01/08/2018-31/07/2019 dönemine ilişkin 27.427,50 TL ceza bedelinin 04/02/2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, 01/08/2018-31/07/2019 dönemine ilişkin 20.206,40 TL ek ceza bedelinin 12/06/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, 01/08/2019-31/07/2020 dönemine ilişkin 60.476,50 TL ceza bedelinin 19/02/2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, 01/08/2019-31/07/2020 dönemine ilişkin 24.131,66 TL ek ceza bedelinin 12/06/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, 01/08/2020-31/07/2021 dönemine ilişkin 22.649,50 TL ceza bedelinin 28/02/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, 01/08/2020-31/07/2021 dönemine ilişkin 12.804,04 TL ek ceza bedelinin 12/06/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, 01/08/2021-31/07/2022 dönemine ilişkin 7.705,50 TL ceza bedelinin 28/02/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ve 01/08/2021-31/07/2022 dönemine ilişkin 9.846,42 TL ek ceza bedelinin 12/06/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verildiği, Davacı vekilinin 22.05.2026 havale tarihli dilekçesi ile Mahkememiz kararının istinaf edildiği, iş bu istinaf dilekçesine karşı 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceğiniz hususları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02513894

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