ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/455 Esas

1 . İLAN

Mehmet Emin GÜNER'in açtığı mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Bingöl ili Genç ilçesi Üçgül mah. Cilt no: 60 Hane no:44 nüfusa kayıtlı Mustafa ve Zeynep'ten olma 01/06/1992 - Genç doğumlu,T.C. kimlik numaralı Ömer GÜNER'in sağ ya da ölü olduğunu bilenlerin ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içerisinde Mahkememizinsayılı dosyasına başvurmaları ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içerisinde mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Ömer GÜNER hakkındaverileceği hususu ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02513886

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