ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi:
T.C.
ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2026/455 EsasMehmet Emin GÜNER'in açtığı mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Bingöl ili Genç ilçesi Üçgül mah. Cilt no: 60 Hane no:44 nüfusa kayıtlı Mustafa ve Zeynep'ten olma 01/06/1992 - Genç doğumlu, 16789646254 T.C. kimlik numaralı Ömer GÜNER'in sağ ya da ölü olduğunu bilenlerin ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içerisinde Mahkememizin 2026/455Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içerisinde mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Ömer GÜNER hakkında GAİPLİK KARARI verileceği hususu ilanen duyurulur.
1 . İLAN
1 . İLAN
Basın No: ILN02513886
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